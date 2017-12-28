"Человек-паук" в гостях у бакинцев (ФОТО)

28 декабря 2017 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку в рамках новогодних представлений состоялся показ спектакля "Hörümçək adam" ("Человек-паук"), подготовленный по мотивам известного комикса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Наряду с захватывающим сюжетом спектакля юных зрителей ждали сюрпризы, развлечения и встреча с любимыми новогодними персонажами.

Режиссером-постановщиком спектакля является Эльшад Рагимзаде, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, сценическая пластика - Джейхун Дадашов, постановщик трюков – Иса Асадов.

Роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Алмаз Мустафаева, Вахид Алиев, Нофель Велиев, актеры Гюнель Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Мехрибан Гусейнова, Сабина Мамедова, Нурана Гусейнова, Нурия Алиева, Ася Атакишиева и другие.

Человек-паук - вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. С момента своего первого появления на страницах комикса Amazing Fantasy №15, он стал одним из самых популярных супергероев. Авторы задумывали персонажа как подростка-сироту, воспитанного дядей и тетей, совмещающего жизнь обычного студента и борца с преступностью. Человек-паук получил суперсилу, большую ловкость, "паучье чутьё", а также способность держаться на отвесных поверхностях и выпускать паутину из рук с использованием прибора собственного изобретения. Человек-паук является одним из самых популярных и коммерчески успешных супергероев. С ростом своей популярности этот персонаж вышел за пределы комиксов, стал появляться на телевидении, в видеоиграх и кинофильмах.

(Автор: Джани Бабаева )

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