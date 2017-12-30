Саундтреки к известным фильмам в исполнении Азербайджанского оркестра народных инструментов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

На вечере в исполнении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов прозвучали любимые миллионами слушателей и ставшие классикой музыкальные композиции из известных кинофильмов.

В программе прозвучала музыка из отечественных и зарубежных фильмов, среди которых "Свекровь", "Деде Горгуд", "Однажды в Америке", "Зорро", "Пираты Карибского моря", "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон", "Такси", "Игрушка".

Выступления солистов Турала Агасыева, Фахри Кязыма-Ниджата, Латифы Союоз, Талета Гусейнова и других вызвало большой интерес у публики.

Солисты Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца – заслуженные артисты Виктория Шахмурадова и Эльнур Сулейманов, а также танцоры Айдан Камилова, Нигяр Гусейнова и хоровая группа представили яркие, зажигательные номера.

(Автор: Джани Бабаева)

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