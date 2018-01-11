Гессенские принцессы из Азербайджана представлены в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественные произведения из коллекции Азербайджанского национального музея искусств представлены на выставке "Гессенские принцессы в Российской истории", которая проходит в Музее икон во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Выставка посвящена жизни четырёх Гессенских принцесс, оказавших большое влияние на развитие государственных, общественных и просветительских дел в истории Российской империи. Великая княгиня Наталья Алексеевна (супруга будущего императора Павла I), императрица Мария Александровна (супруга императора Александра II), великая княгиня Елизавета Фёдоровна (супруга великого князя Сергея Романова), императрица Александра Фёдоровна (супруга последнего русского императора Николая II) сыграли большую роль в развитии просвещения и благотворительности в России.

В совместном российско-немецком проекте участвуют многие крупные музеи России и Германии. Выставка подготовлена фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры России. Организатором экспозиции является Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО".

Азербайджанский национальный музей искусств также принял приглашение участвовать в этом проекте. Этот проект был поддержан министерством культуры и туризма Азербайджан.

Азербайджанский национальный музей искусств представлен на выставке двумя портретами великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Авторами живописных полотен соответственно являются немецкий художник Фридрих Август фон Каульбах (1850-1920) и французский художник Жан-Жозеф Бенжамен Констан (1845-1902). Работы поступили в коллекцию музея в 1936 году из Ново-Западного музея Москвы и постоянно демонстрировались в залах "Искусство Германии" и "Искусство Франции".

Отметим, что на выставке представлена уникальная и очень ценная коллекция парадных портретов, документов, фотографий и личных вещей из собраний музеев Санкт-Петербурга – Государственного Эрмитажа, ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Царское Село", ГМЗ "Петергоф", Русского музея; Государственного Исторического музея, Государственной Третьяковской Галереи, Российского государственного архива литературы и искусства. Многие экспонаты представлены частными коллекционерами России и Германии. Впервые на выставке были представлены предметы из собрания фонда Гессенского Дома.

Выставка продлится до 26 февраля 2018 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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