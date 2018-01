Буги-вуги швейцарского музыканта в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 27 января в Международном центре мугама и 28 января в The Landmark Hotel Baku состоится концерт известного швейцарского пианиста, исполнителя в жанре буги-вуги, блюза и джаза Сильвана Цинга (Silvan Zingg). Об этом, как сообщает Trend Life, сказал сегодня журналистам посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Сталдер.

Дипломат отметил, что в прошлом году в Международном джаз-фестивале в Баку принимала участие музыкальная группа из Швейцарии, выступление которой прошло с большим успехом. 27 и 28 января вниманию бакинской публики будет представлен концерт известного музыканта Сильвана Цинга. Сильван Цинг очень популярный музыкант, который имеет обширный репертуар. Цинг также является организатором Международного фестиваля буги-вуги в Лугано (Швейцария), который вызывает большой интерес.

Отметим, что Сильван Цинг является лауреатом международных конкурсов и носит титул The Boogie Woogie ambassador from Switzerland. Его также называют швейцарским Королем буги-вуги. Пианист выступал на одной сцене с такими выдающимися музыкантами, как Чак Берри, Рей Чарьлз, Кэти Вебстер, Сэмми Прайс, Мемфис Слим, Чемпион Джек Дюпри, Тито Джексон и др. Он дал более тысячи концертов в более чем 30 странах. Он дал свой первый зарубежный сольный концерт в 18 лет. Его хит “Dancing The Boogie” набрал в YouTube более 10 миллионов просмотров.

Филипп Сталдер также подчеркнул, что в ходе визита в нашу страну Сильван Цинг вместе с известным азербайджанским джазменом, саксофонистом Раином Султановым проведет мастер-класс.

Рассказывая о предстоящих мероприятиях в сфере культуры, дипломат отметил, что в Баку и Гяндже планируется показ фильма и проведение выставки в рамках Дней франкофонии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

