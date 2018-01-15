Противостояние римлян и друидов в Баку - конфликт между долгом и чувством

БАКУ /Trend Life/ - 8 февраля Оперная студия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли представит свой новый грандиозный проект-постановку оперы "Норма" знаменитого итальянского композитора Винченцо Беллини, сообщает Trend Life. Премьера приурочена к 120-летию первой азербайджанской оперной певице Шовкет Мамедовой.

Ранее Оперной студией БМА был представлен ряд интересных проектов, среди которых можно отметить "La passionе del`Opera", "BakuOperArt", "Камертон" и др. Солисты, хор и оркестр Оперной студии на этот раз покажут зрителям спектакль в двух действиях. Опера "Норма", признанный шедевр стиля бельканто, впервые прозвучит в Азербайджане, что является большим музыкальным событием культурной жизни столицы.

Дирижер - постановщик - художественный руководитель Оперной студии БМА, народный артист, профессор Фахраддин Керимов, режиссёр-постановщик - Эльвин Мирзоев, хормейстер - народная артистка Гюльбаджи Иманова, концертмейстер- Юлия Керимова.

Сложные вокальные партии исполнят заслуженная артистка Фарида Мамедова (Норма), Адиль Ахундов (Поллионе), заслуженная артистка Сабина Асадова (Адальджиза), заслуженный артист Антон Ферштандт (Оровезо). В спектакле также заняты студенты вокального факультета БМА Гидаят Алиев и Ислама Абдуллаева.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

"Норма" (итал. Norma) - лирическая трагедия в двух актах итальянского композитора Винченцо Беллини. Итальянское либретто Феличе Романи по трагедии Александра Суме «Норма, или Детоубийство» («Norma, ossia L’infanticidio»). Премьера состоялась в Милане в театре Ла Скала 26 декабря 1831 года.

Действие оперы происходит в Галлии около 50 лет до н.э. и повествует о противостоянии римлян и друидов. Главная тема – конфликт между долгом и чувством. Долг и любовь – противопоставление старое, как мир…

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.