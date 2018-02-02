Mədəniyyət TV отметит день рождения вместе с молодежью (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 14 февраля в 19.00, состоится концерт, на котором прозвучат произведения молодых композиторов, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие пройдет при организации Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения в рамках совместного проекта с Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева - "Gəncliyin səsi" ("Голос молодежи").

"Проведение концертной программы 14 февраля – не случайно, именно в этот день в 2011 году начал свое вещание телеканал Mədəniyyət TV. За годы деятельности телеканал всегда поддерживал представителей молодежи", - говорится в сообщении.

В программе впервые будут представлены сочинения молодых композиторов Эльвина Гулиева, Тамиллы Ахадовой, Нигяр Алиевой, Тогрула Салманова и Саида Гани.

Произведения прозвучат в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.