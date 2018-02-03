Мурад Адыгезалзаде предоставил юным музыкантам возможность выступить с оркестром имени Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проект "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") в очередной раз реализовал мечту юных талантливых азербайджанских музыкантов – они выступили на одной сцене в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гейчаева, сообщает Trend Life.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Благодаря инициативе директора Государственной академической филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде молодые дарования получили возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство в День молодежи Азербайджана, который отмечается в стране второго февраля.

Послушать юных талантов в этот вечер в филармонию пришли многочисленные гости, среди них известные деятели культуры и искусства, преподаватели, а также родные молодых музыкантов, их друзья и однокурсники.

Программу открыло сочинение Джорджа Гершвина "3 прелюдии для фортепиано" в исполнении Лейлы Зейналовой (фортепиано). Затем на сцену была приглашена Наргиз Алиева (фортепиано), которая представила публике "Вальс" молодого композитора Салеха Назарова. Сочинение было посвящено народному артисту Азербайджана Мураду Адыгезалзаде.

Музыкальная программа в этот вечер поразила публику многообразием. Участники концерта играли на разных музыкальных инструментах - фортепиано, скрипка, тар, флейта, кларнет, ганун, аккордеон. Лейла Зейналова (фортепиано), Наргиз Алиева (фортепиано), Айдан Расулзаде (ганун), Назрин Амирли (флейта), Нигяр Аскерзаде (скрипка), Асиф Гулиев (кларнет), Шейда Алескерова (флейта), Рамин Гусейнов (аккордеон), Эмиль Гурбанов (тар), Фатима Алиева (фортепиано), Саид Багирзаде (кларнет), а также ансамбль Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы (Амалия Агаева, Жаля Гамзаева, Мамедали Мурадханов, Нигяр Гамбарова) проникновенно, трогательно и профессионально исполнили сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов, среди которых Закир Багиров, Джон Уильямс, Ариф Меликов, Франсуа Борн, Эмин Сабитоглу, Астор Пьяццолла, Салех Назаров, Вафа Багирзаде, Ниджат Ахмедзаде, Арзу Аббасова и другие.

Молодые музыканты очень волновались, но, несмотря на это, великолепно отыграли программу. Им очень помогли и поддержали музыканты оркестра и маэстро Теймур Гейчаев.

В заключение вечера выступили заслуженные артисты Азербайджана виолончелист Алексей Мильтих и Эюб Алиев, исполнив произведение "Duo cello" Арзу Аббасовой.

Публика была восторге от выступления всех участников программы и встречала каждый музыкальны номер бурными аплодисментами.

Напомним, что в прошлом году в День молодежи на сцене филармонии в рамках данного проекта также была организована концертная программа с участие молодых музыкантов. Проводить концерт в День молодежи в филармонии стало доброй традицией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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