"Движение вверх": от фильма к кистям и краскам (ФОТО)

8 февраля 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась персональная выставка "Движение вверх", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В экспозицию вошли работы студентов Азербайджанского университета архитектуры и строительства Сабины Сафаровой и Нармин Калантарли. Название выставки художницы выбрали под впечатлением недавно просмотренного ими одноименного российского фильма. Они посвятили выставку Дню молодежи, который в Азербайджане отмечается 2 февраля.

Отметим, что Сабина Сафарова и Нармин Калантарли с детства увлекаются рисованием, являются участниками ряда детских и молодежных международных художественных выставок.

На открытии выставки присутствовали деятели культуры и искусства и представители творческой молодежи.

(Автор: Джани Бабаева)

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