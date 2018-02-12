Юбилей Арифа Бабаева отметят грандиозным вечером мугама во Дворце Гейдара Алиева

12 февраля 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 80-летие прославленного ханенде, кавалера орденов "Шохрет" и "Истиглал", народного артиста Азербайджана, профессора Арифа Бабаева отметят грандиозным вечером мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца Гейдара Алиева. Вечер состоится 3 апреля в 19.00.

В концертной программе примут участие известные исполнители мугама, народных песен и теснифов. Будут исполнены произведения, входящие в сокровищницу национального музыкального искусства - “Şur”, “Rast”, “Bayatı-Şiraz”, “Çahargah”, “Mirzə Hüseyn segahı”, “Zabul segah”, “Segah” и т.д.

Цена билетов от 20 до 60 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на сайте www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Ариф Имран оглы Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджылы Агдамского района Азербайджана. В 1963 году окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусства. С 1964 по 1966 года работал в Азербайджанской государственной филармонии. С 1966 по 2006 года работал в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. С 1982 по 1984 год преподавал в средней специализированной музыкальной школе имени Бюльбюля. С 1984 года преподаватель мугама в Азербайджанской государственной консерватории, где ныне заведует кафедрой «Сольного пения». В 1996 году получил статус профессора мугама.

Начал творческую деятельность в 1960 году - играл образы Меджнуна и Керема в операх Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» и «Асли и Керем», Ашыга Гариба в «Ашыг Гариб» Зульфугара Гаджибекова, Джамала в «Скала невесты» Шафиги Ахундовой. С большим успехом гастролировал во многих странах, где представлял искусство азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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