Юсиф Эйвазов выступит на сцене Большого театра России

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов впервые исполнит партию Германа в опере "Пиковая дама" на сцене Большой театр России.

Большой театр России готовится представить на Исторической сцене новую версию оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Во вторник состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут с 15 по 18 февраля.

Главные партии репетируют: Юсиф Эйвазов, Олег Долгов (Герман), Анна Нечаева, Евгения Муравьева (Лиза) и другие.

Опера "Пиковая дама" была создана Петром Ильичем Чайковским по заказу дирекции императорских театров по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина . Опера написана во Флоренции ранней весной 1890 года.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

(Автор: Джани Бабаева )

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