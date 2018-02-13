Азербайджанская молодежь вернулась в V век до н. э (ФОТО)

13 февраля 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного института культуры и искусств (ADMİU) "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает) состоялась премьера спектакля "Эзоп", поставленного по мотивам пьесы бразильского драматурга Гильерме Фигейредо "Лиса и виноград", сообщает Trend Life.

Роли в спектакле сыграли студенты группы “Sabah” четвертого курса актерского факультета ADMİU: Хилал Демиров (Эзоп), Севгин Рзаева (Клея), Джордж Гафаров (Ксанф), Кенуль Алекберова (Мелита), Орхан Искендерли (Агностос), Мухаммед Мусаев (Эфиоп). Режиссер-постановщик – народная артистка Джанет Селимова, музыка- Джахангир Зульфугаров.

Действие произведения происходит в Древней Греции, на Самосе, в V веке до н. э. Эзоп - греческий баснописец. Он жил на острове Самос и был отпущен на волю. Бразильский драматург Гильермо Фигейредо написал пьесу "Лиса и виноград", где Эзоп - главный герой. Раб, к тому же - уродливый калека, он славился как искусный баснописец, который в своих баснях умел сочетать понятный простому люду краткий развлекательный сюжет с побуждающей к размышлению моралью, основанной на жизненном опыте человека из низов. Его хозяин, горе - философ Ксанф, попадает в некрасивую историю, и только Эзоп может спасти его от позора и разорения в обмен на свою свободу. Но ход событий повернула любовь, и жизнь великого баснописца трагически оборвалась.

(Автор: Вугар Иманов)

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