"Фантазия" Нигяр Нариманбековой на легендарной выставке в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Картина Нигяр Нариманбековой представлена на легендарной выставке современного искусства "Art Capital-2018" в главном выставочном зале Парижа (Франция) - Grand Palais, сообщила Trend Life художница.

На вернисаже присутствовала парижская художественная элита, представители посольства Азербайджана во Франции, члены азербайджанской диаспоры, представители СМИ и многочисленные поклонники искусства.

"В этом году я экспонирую картину "Фантазия", которая прошла отбор большого жюри и была принята к участию в престижнейшем Салоне французских художников. Этот легендарный Салон насчитывает многовековую историю, его основал в 1667 году король Франции Людовик XIV, и с тех пор Академия изящных искусств Франции ежегодно представляет на Салоне работы лучших художников, скульпторов, мозаичистов, графиков", - отметила Нариманбекова.

По словам известной художницы, она счастлива, что ее картина в числе других работ мастеров со всего мира украсила стены этого грандиозного арт-проекта.

"Это потрясающий праздник искусства, я невероятно счастлива и горда, что художница из Азербайджана удостоена чести представлять свою картину на столь престижном Салоне", - сказала она.

Отметим, что посетители выставки с восхищением говорили о творчестве Нигяр Нариманбековой, отмечая что очарованы ее творчеством, которое излучает сказочный свет и погружают в волшебный мир фантазий.

На выставке Нигяр Нариманбекову представляла французская Ассоциация Стелла Арт Интернешнл, с которой автор сотрудничает многие годы.

Выставка продлится до 18 февраля.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы живет и работает в Баку и Париже. Она окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. Азима Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве (Россия). Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

Нариманбекова обладательница международных премий и наград: на выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева)

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