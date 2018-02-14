Индустрия: какой ее видят азербайджанские фотографы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower состоялось открытие фотовыставки "Индустрия" (Industry/Sənaye), сообщили Trend Life организаторы выставки.

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Для многих людей индустрия – это основная работа, кто-то видит в ней красоту плавных линий и очарование геометрии каменных джунглей, для других это отражение глобализации, смена привычного пейзажа на новый, незнакомый и другой…

На выставке представлены работы фотографов Тофига Рашидова, Илкина Кенгерли, Натальи Гарахановой, Шамиля Худа, Аурелии Насировой, Надежды Джавад, Джавида Меджидова, Дарьи Деркач, Рустама Гусейнова, Сабины Туманской, Салли Вижион, Максима Скупова и Айдына Садыхова, посвященные теме индустрии, строительства и промышленного труда.

Выставка показывает зрителю, что можно интересно снимать технические объекты и даже кадр банки с краской, доступный любому, может стать объектом, заслуживающим внимания. Авторы работ предлагают посетителям выставки познакомиться с их взглядами на индустрию, строительные процессы и промышленный труд.

Куратор фотовыставки - Рустам Гусейнов.

Выставка продлится до 17 февраля. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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