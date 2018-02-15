Известному кикбоксеру Эдуарду Мамедову пришлось разнимать азербайджанских ведущих (ВИДЕО)

15 февраля 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет известный азербайджанский спортсмен, кикбоксер Эдуард Мамедов. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 16 февраля в 23:00, сообщает Trend Life.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

На передаче Эдуард Мамедов ответит на вопросы ведущих шоу, расскажет о победах на чемпионатах мира и Европы. Ведущие шоу Ранар Мусаев и ABD Малик (Калантарли) будут настолько увлечены беседой о кикбоксинге, что между ними завяжется спор, и Эдуарду Мамедову придется их разнимать.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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