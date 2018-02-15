"Шахерезада" покорила бакинцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ балета "Шахерезада" на музыку выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль прошел при полном аншлаге. Его посетили общественные деятели, представители культуры и искусства, творческая молодежь, многочисленные поклонники балетного искусства.

Яркое и вдохновенное выступление артистов балета, монументальные декорации и прекрасные костюмы сделали спектакль зрелищным и интересным. Самых высоких оценок заслуживает выступление исполнителей главных партий - Эльмиры Сулеймановой (партия Зибейды) и заслуженного артиста Самира Самедова (партия Любимого раба Зибейды). Исполнители главных партий покорили зрителей своими незаурядными балетными данными - редкой пластикой, хорошей школой и артистичностью. Они стали поистине украшением спектакля.

Особо следует отметить в этот вечер прекрасное исполнение симфоническим оркестром под руководством народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова сложнейшей симфонической сюиты "Шахерезада", являющейся одной из вершин русского программного симфонизма и лучшим симфоническим произведением Римского-Корсакова.

(Автор: Джани Бабаева)

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