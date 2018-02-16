Звезда израильской эстрады J.Seven исполнит в Баку песни Муслима Магомаева и Рашида Бейбутова (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, только 8 марта в 19.00, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступит звезда израильской эстрады J.Seven (Джей Севен) с концертом романтической, саксофонной музыки - золотой коллекцией мировых шедевров "Это не джаз, это музыка любви!", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По словам музыканта, он никогда не был в Баку и с нетерпением ждёт этих гастролей.

J.Seven также рассказал, что многие его друзья, бывавшие в Баку, очень хвалят город, который славится своим гостеприимством, вкусной национальной кухней и неповторимой архитектурой, а многие даже сравнивают Баку с Дубаем, говоря, что Баку - это второй Дубай.



Что касается концертной программы, музыкант отметил, что это совершенно новая программа, в которой прозвучат многие известные хиты, а также произведение из репертуара Рашида Бейбутова. Также в концертной программе прозвучит произведение из репертуара Муслима Магомаева.

На концерте в Баку также прозвучат произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера, Эннио Морриконе, Георге Замфира.

J.Seven - музыкант мультиинструменталист. Помимо владения саксофоном, являющимся его "приоритетным" инструментом, он также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах. J.Seven отличается артистизмом и самобытностью. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших музыкальных инструментов, артист выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне и общается со зрителем.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Цена билетов - от 20 до 50 манатов.

Телефоны для справок: 012 493 00 63 и 050 856 01 02

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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