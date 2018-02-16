Звезда израильской эстрады J.Seven исполнит в Баку песни Муслима Магомаева и Рашида Бейбутова (ФОТО, ВИДЕО)

16 февраля 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, только 8 марта в 19.00, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступит звезда израильской эстрады J.Seven (Джей Севен) с концертом романтической, саксофонной музыки - золотой коллекцией мировых шедевров "Это не джаз, это музыка любви!", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По словам музыканта, он никогда не был в Баку и с нетерпением ждёт этих гастролей.

J.Seven также рассказал, что многие его друзья, бывавшие в Баку, очень хвалят город, который славится своим гостеприимством, вкусной национальной кухней и неповторимой архитектурой, а многие даже сравнивают Баку с Дубаем, говоря, что Баку - это второй Дубай.

Что касается концертной программы, музыкант отметил, что это совершенно новая программа, в которой прозвучат многие известные хиты, а также произведение из репертуара Рашида Бейбутова. Также в концертной программе прозвучит произведение из репертуара Муслима Магомаева.

На концерте в Баку также прозвучат произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера, Эннио Морриконе, Георге Замфира.

J.Seven - музыкант мультиинструменталист. Помимо владения саксофоном, являющимся его "приоритетным" инструментом, он также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах. J.Seven отличается артистизмом и самобытностью. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших музыкальных инструментов, артист выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне и общается со зрителем.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Цена билетов - от 20 до 50 манатов.

Телефоны для справок: 012 493 00 63 и 050 856 01 02

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Владимир Данай: Азербайджан – очень праздничная страна со своим темпераментом (ФОТО)
Интервью 1 февраля 18:13
Александр Шаровский отметит 70-летие со зрителями на родной сцене
Культура 26 января 12:37
Приключения Микки Мауса и его друзей в Баку
Культура 25 января 11:36
В Баку готовятся встретить Морозко из Москвы
Культура 22 января 14:58
День молодежи Азербайджана:"Последний пылкий влюблённый" (ФОТО)
Культура 18 января 15:50
Лучший подарок азербайджанских мужчин любимым женщинам на 8 марта (ФОТО)
Культура 15 января 14:06
В Баку приедут московские артисты
Культура 27 декабря 2017 16:09
Спектакль "по лекалам" Аркадия Райкина покажут в Баку (ФОТО)
Культура 22 декабря 2017 16:11
В Баку запустили механизм волшебных часов (ВИДЕО)
Интересное 19 декабря 2017 15:01
Марфушка и Настенька едут из Москвы в Баку: мюзикл для всей семьи "Морозко"
Культура 18 декабря 2017 10:32
По просьбе зрителей в Баку покажут еще один "Чудесный переполох"
Культура 4 декабря 2017 11:12
Театральные звезды в эксцентричной комедии Натига Расулзаде
Культура 28 ноября 2017 14:10
"Чудесный переполох" - захватывающая история в Баку (ВИДЕО)
Культура 23 ноября 2017 13:36
Приключения азербайджанцев в Сочи: Это запомнится на всю жизнь! (ФОТО)
Культура 27 октября 2017 13:39
Азербайджанский театр отправляется на гастроли по городам России
Культура 24 октября 2017 19:05
Александр Шаровский о новых спектаклях, гастролях и своем юбилее… (ВИДЕО)
Культура 17 октября 2017 20:49
Александр Шаровский не будет заменять Фуада Поладова другим актером (ФОТО)
Культура 17 октября 2017 20:27
Любовь и меркантильный интерес: в Баку состоится премьера спектакля "Петербургский ростовщик"
Культура 10 октября 2017 12:30