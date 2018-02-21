В Баку пройдут Дни иранского кино

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 23-27 февраля пройдут Дни иранского кино, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Мероприятие пройдет при совместной организации министерства и Центра культуры посольства Ирана в Азербайджане.

Открытие Дней кино состоится в 18:00 23 февраля, в этот день вниманию зрителей будет представлена кинокартина иранского режиссера Ибрагима Хатимикия "Cangüdən" ("Телохранитель").

В программу Дней иранского кино включены такие фильмы, как картина режиссера Камала Табризи "Xəyalın şirin tamı" ("Сладкий вкус воображения" /24 февраля), кинолента Абдулгасана Давуди "Divanə top" ("Сумасшедшая ладья"/ 25 февраля) и работа Киямаса Пурахмада "Ayaqqabım hanı?" ("Где моя обувь?"/27 февраля).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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