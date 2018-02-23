В Баку состоялась торжественная презентация трехтомника "Антология ашугской литературы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась торжественная презентация трехтомника "Антология ашугской литературы", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции. В фойе гости могли ознакомиться с красочными картинами-иллюстрациями, созданными к "Антологии ашугской литературы" народным художником Азербайджана Арифом Гусейновым.

На открытии вечера депутат Милли Меджлиса, профессор Бакинского Государственного Университета, член-корреспондент НАНА, доктор филологических наук Низами Джафаров подчеркнул значительный вклад Xalq Bank в сохранение и развитие национальной культуры и искусства.

Было отмечено, что главная цель проекта - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности. Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эль анасы", так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе, и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Один из авторов антологии председатель Союза ашугов Азербайджана, заместитель директор Института литературы НАНА, доктор филологических наук, профессор Магеррам Гасымлы рассказал о работе над трехтомником, в который вошли бесценные образцы ашугского творчества и поэзии, героические и любовные дастаны. Шестнадцатое издание проекта Xalq Əmanəti - «Антология ашугской литературы» является итогом долгой исследовательской работы группы авторитетных в данной области ученых. Антология состоит из трех тематических томов - «Ашугская поэзия», «Героические дастаны» и «Любовные дастаны», и содержит наиболее ценные произведения ашугской литературы. В антологию также включены произведения, авторство которых неизвестно, расширенный словарь архаизмов и иностранных слов.

Выступившие видные ученые и исследователи отметили, что исконная и вечная миссия ашугского творчества – сбережение и кристаллизация национального языка, духа народа, его образа жизни, фольклорных ценностей, самобытности мышления, красоты народной души, донесения этих достоинств в магически совершенной форме до грядущих поколений. Тем и дорога и бесценна для нас дошедшие из глубокой старины реликвии – грандиозное наследие Огузнаме – свода сказаний, созданных народными творцами – озанами. Дорого тем, что мы можем ясно видеть и ощущать в них первозданную прелесть нашего языка, энергию и силу нашего духовного бытия.

О ключевом историческом и социальном статусе наших мастеров саза и сказа говорят народные присловья и пословичные речения, такие как «ашуг вещает от имени истины», «ашуг – матерь нации», «ашугу не знать беды», «уста ашуга не заткнуть», «устами ашуга глаголет правда», «ашуг поет о том, что видел». Конечно, столь высокий пиетет имеет различные корни. Здесь главное подспорье то, что ашуг – хранитель и носитель исторической духовной памяти народа, народной мудрости, исходящей от многовекового жизненного опыта, увековеченной в чеканных, афористических выражениях, поучительных нравственных уставах, добрых заветах, которыми насыщены многочисленные лирические медитации о любви, о красоте – в коротких песенных текстах – «гошма» и «герайлы» (основанных на силлабическом стихосложении).

Ашуг заслужил образное звание «матери народа» глубоким знанием души народной, нравственного существа и бытия народа; тем, что он озвучивает сокровенные душевные движения и чаяния соотечественников. Как «матерь народа» ашуг выражает благородные уставы социального поведения, психологии народа, его лучшие обычаи и традиции, духовные ценности; все это, вырабатанная вековым опытом мудрость преломляется и поверяется в гармоническом строе поэтического текста, западает в души и память людей, и удачный совершенный чекан слова обеспечивает ему долговечность как слову устада – мастера, который переходит из уст в уста.

Исторической реальностью жизни народа обусловлена лейтмотивная позиция темы героического ратоборства и рыцарства в фольклоре, в том числе и дастанах (сказаниях). «Алплыг» (героика) восходит от грандиозного памятника книги «Праотца Горгуда» от галереи сказов «Огузнаме» к знаменитому эпосу «Кероглу» где героика продолжает занимать главенствующее положение. Вместе с тем в этот мощный поток вливается новая струя – лирическое течение. Впоследствии, эпос «Кероглу» как ведущее произведение о борьбе народа за свою свободу, социальную справедливость и самостояние, сопровождается другими дастанами о качагах (абреках), о народных бунтарях, героях. Параллельно появляются и дастаны об историях и перепетиях любви. В средние века, когда в восточной поэзии доминировала суфийская философия, в ашугском творчестве сказались образы и символы характерные для этого мировосприятия. Героические лейтмотивы постепенно идут параллельно с любовными сюжетами.

Герои наших дастанов в своих передвижениях очерчивают широкое пространство от Тебриза, Еревана до Дербента, от Карабаха, Карадага они направляются в Нахчыван, Тифлис, Борчалы; в их маршрутах Чылдыр–Агбаба, Гёйче, Ширван, Муган, Урмия, Зенджан, Карс, Меренд, Марага. Ашугская поэзия, идущая к нам из далеких столетий доносит память об истории Азербайджана, точную карту исторического бытия народа. В этом отношении ашугская поэзия аккумулировала в себе целостную историческую панораму древней Земли Огней.

Проект Xalq Əmanəti осуществляемый ОАО Xalq Bank с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; увидели свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, а также книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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