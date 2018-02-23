В Баку состоялось открытие Дней иранского кино (ФОТО)

23 февраля 2018 23:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное открытие Дней иранского кино, сообщает Trend Life. Дни кино пройдут при совместной организации министерства культуры и туризма Азербайджана и Центра культуры посольства Ирана в Азербайджане.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, деятели культуры и искусства. В начале мероприятия прозвучали государственные гимны двух стран.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что дружеские и сотруднические отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются год от года.

Говоря об отношениях между двумя странами в сфере культуры, министр подчеркнул, что азербайджанские деятели культуры и искусства, участвуют в мероприятиях, проводимых в Иране, а представители искусства Ирана представляют свое творчество в нашей стране.

Было отмечено, что в прошлом году в Иране с успехом прошли Дни культуры Азербайджана.

Также было подчеркнуто, что фильмы снятые совместно азербайджанскими и иранскими кинематографистами были удостоены наград международных кинофестивалей.

Говоря об отношениях между двумя странами в сфере культуры председатель организации исламских связей и культуры Ирана Абузар Ибрагими Туркман выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие связей в этой области.

Было подчеркнуто, что работы иранских кинематографистов известны в мире. Иранские фильмы представлены на престижных международных кинофестивалях, удостоены различных наград, среди которых премия "Оскар".

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде в своем выступлении выразил уверенность, что отношения двух стран в различных сферах и впредь будут успешно развиваться.

Присутствующие на мероприятии гости из Ирана – актер театра и кино Бабек Хамидиан и актриса Мина Садати в своих выступлениях отметили, что очень рады визиту в столицу Азербайджана, и восхищены красотой города.

Далее вниманию участников мероприятия были представлены музыкальные композиции.

Затем состоялся показ фильма иранского режиссера Ибрагима Хатимикия "Cangüdən" ("Телохранитель").

Отметим, что Дни иранского кино пройдут 23-27 февраля. В программу Дней кино включены такие фильмы, как картина режиссера Камала Табризи "Xəyalın şirin tamı" ("Сладкий вкус воображения" /24 февраля), кинолента Абдулгасана Давуди "Divanə top" ("Сумасшедшая ладья"/ 25 февраля) и работа Киямаса Пурахмада "Ayaqqabım hanı?" ("Где моя обувь?"/27 февраля).

(Автор: Джани Бабаева)

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