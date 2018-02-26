На английском языке представлен проект о Ходжалинском геноциде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Певица и телеведущая Эльнара Халилова представила в социальных сетях композиции “Justice for Khojali” и “Xocalıya ədalət” на английском и азербайджанском языках о Ходжалинском геноциде, сообщает Trend Life.

Автор слов – преподаватель Азербайджанского университета языков, уроженец Ходжалы Юсиф Савалан, автор проекта и музыки - Эльнара Халилова, аранжировка – Эмиль Гашимов, видео - Рамин Мирзоев и Сеймур Алибеков, продюсеры - Ровшан Джахангиров и Ягуб Джавадов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы, где проживали семь тысяч человек. Во время этой кровавой резни были убиты 613 человек, тысяча человек мирного населения стали инвалидами от полученных ранений. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей остались без одного родителя. В заложники захвачены 1275 мирных жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

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