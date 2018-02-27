В Баку пройдет вечер джаза "jAzzeri Bands" – специальный гость из Франции

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 21 апреля в 19.00 пройдет вечер джаза “jAzzeri Bands” с участием известных музыкантов и вокалистов, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В концертной программе выступят – известный джазмен, композитор, заслуженный деятель искусств Джамиль Амиров, лауреат международных конкурсов, исполнитель на таре Шахрияр Иманов, вокалисты и музыканты Нармин Керимбекова, Эльвин Баширов, Leys İzzy и H3 Collective. Специальным гостем вечера из Франции станет учащийся музыкальной школы Center des Musique Didier в Париже, талантливый исполнитель, композитор и пианист, лауреат международных конкурсов Этибар Асадли, который с успехом выступает в Европе, пропагандируя национальную музыку.

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, и онлайн на www.İticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)

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