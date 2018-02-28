В Баку пройдет Международный симпозиум "Общий язык тюркского мира – орнаменты"

БАКУ /Trend Life/ - 25-27 октября Министерство культуры и туризма Азербайджана и Азербайджанский музей ковра проведут III Международный симпозиум "Общий язык тюркского мира – орнаменты" по теме "Войлочные перекрестки", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

География участников симпозиума охватывает страны Европы и Азии, США, Канаду и Австралию. Для показа достижений стран-участниц в этом ремесле в рамках симпозиума будут организованы две тематические выставки, мастер-классы, ярмарка войлочных изделий и фешн-шоу.

Целью симпозиума является обмен идеями научно-исследовательских работ, посвященных общему наследию тюркских народов – войлоку, а также исследование и сохранение традиций и обычаев этого вида ремесла, возрождение интереса к нему, и его применение в различных сферах.

Тема симпозиума – войлочное ремесло в широком историческом диапазоне, начиная с доисламской эпохи и по настоящее время. По итогам симпозиума, выступления будут опубликованы в виде книги, распределены по библиотекам, а также предложены участникам встречи.

Темы академических сессий симпозиума:

Войлок как традиция

Войлок в современном искусстве

Войлок как модный тренд

Язык симпозиума:

Выступления могут быть на азербайджанском, английском, русском и турецком языках. Регламент выступления 15 минут.

Правила написания:

Текст доклада должен быть в формате А4, шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; межстрочный интервал 1,5 мм. Резюме доклада должно быть на английском языке.

Доклады участников, выступивших на симпозиуме, будут опубликованы в сборнике. Для публикации размер доклада должен быть в размере 5 страниц, а также резюме доклада на английском языке в объеме 2 страниц.

Расписание симпозиума:

Последний срок отправления докладов: 30 апреля 2018 г.

Объявление принятых докладов: 15 июня 2018 г.

Дата проведения симпозиума: 25-27 октября 2018 г.

Адрес электронной почты: felt.symposium@gmail.com

Секретариат, контактные телефоны: (+99412) 497 20 16

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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