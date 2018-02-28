Бакинский театр-студия юных актеров представил красочную премьеру спектакля "Снежная королева" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский театр-студия юных актеров представил красочную премьеру спектакля "Снежная королева", поставленного по мотивам одноименной сказки Ганса Христана Андерсена, сообщает Trend Life.

Премьера была встречена овациями зрителей, взрослых и детей, которые в этот вечер полностью заполнили зал Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова. Яркая искрометная игра юных артистов из различных школ Баку никого не могла оставить равнодушным. Особо хотелось бы отметить отличную работу творческого коллектива – художественного руководителя театра, автора сценария и режиссера спектакля Ирады Рамазановой и музыкального руководителя, хореографа и балетмейстера, педагога Бакинской академии хореографии Гюльнары Бабаевой, которые не только вложили в работу все свое умение и знания, но и душу. Фактически от известной сказки Андерсена была оставлена только идея. Новые слова и рифмы, разнообразная музыка от ретро до модерна, красочные зажигательные танцы и яркие костюмы, и, конечно же, увлекательная игра юных актеров, которые чувствовали себя на сцене настоящими профессионалами – абсолютно без комплексов и наигранности – все было искренне и очень интересно! Вот поэтому премьера Бакинского театра-студии юных актеров стала настоящим праздничным вечером, который дети подарили себе, взрослым, своим мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Специально приглашенными гостями вечера среди зрителей были воспитанники детских домов Баку, которые в заключении также вышли на сцену и вместе с юными актерами исполнили песню «Гимн дружбы».

По словам Ирады Рамазановой, главная цель театра – раскрытие творческого потенциала детей и предоставление возможности продемонстрировать свой талант, что и показала премьера, удавшаяся на славу!

И в заключении. Театр - это мир волшебства, который играет особое место в воспитании ребенка, это мир, который объединяет в себе несколько видов искусств - риторику, музыку и пластику. Театр еще называют «Школой чувств», т. к. ребенок учится чувствовать и переживать. Красивые и яркие декорации, свет, музыка, добрые и злые герои. Малыши переживают вместе с героями спектакля, учатся у них добрым поступкам и видеть прекрасное. Просмотр спектаклей способствует интеллектуальному развитию детей - ребенок учится осмысливать происходящее, учится сравнивать происходящее на сцене с действительностью. Дети учатся вести себя в общественных местах. А еще в театре дети слышат живую речь, разные оттенки голоса – это обогащает речь ребенка, дополняя ее эмоциональными переживаниями. Когда родители вместе с ребенком посещают спектакли, это еще и сближает всех членов семьи. И родители, и дети получают позитивный настрой. Посещение театра - это просто отличное времяпровождение для всей семьи.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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