Айсель Мамедова исполнит на "Евровидении-2018" песню "X my heart" (АУДИО)

4 марта 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети презентована конкурсная песня, с которой представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступит на "Евровидении-2018", сообщает Trend Life.

Конкурсная песня под названием "X my heart", написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман.

Напомним, что Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса.

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Джани Бабаева)

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