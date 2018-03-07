Во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие V Международного фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие V Международного фестиваля "Мир мугама", организованного Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма, Союзом композиторов, Национальной академией наук Азербайджана, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Фахраддина Керимова, Государственная хоровая капелла под управлением народного артиста Гюльбаджи Имановой, Государственный ансамбль песни и танца под управлением народного артиста Агаверди Пашаева (балетмейстер – народная артистка Джамиля Байрамова), а также учащиеся Бакинской академии хореографии (хореограф – Пулумб Агилиу). Выступили солисты и музыканты – заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Сахиб Пашазаде, Тогрул Асадуллаев, Чинара Гейдарова, Афаг Аббасова, Антон Ферштандт, Фируз Сахавет, Нигяр Рамазанова, Илькин Ахмедов, а также Айшан Мехтиева, Рявана Гурбанова, Назар Бейляров, Руслан Гаджиев, Бабек Шакирли. Прозвучали произведения классиков Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева, Фирангиз Ализаде, Мусы Мирзоева, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, азербайджанские народные песни и мугам.

Художественный руководитель фестиваля – народная артистка Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде. В фестивале участвуют музыканты и члены жюри из Турции, Молдовы, Польши, Ирана, Ирака, Узбекистана, Иордании, Египта, Сирии, Таджикистана, Казахстана, Марокко и других стран.

В рамках фестиваля проводятся вечера с участием азербайджанских и зарубежных музыкантов, известных исполнителей мугама, организованы концертные программы, научные симпозиумы, конкурс молодых исполнителей мугама.

7-10 марта Национальная академия наук Азербайджана проводит Международный симпозиум на тему "Muğam ənənəsi elm və incəsənət qovşağında" ("Традиции мугама на стыке науки и искусства"). В симпозиуме принимают участие гости из Франции, Канады, Голландии, Турции, Ирана, Венгрии, Узбекистана и Сербии.

10-13 марта в Азербайджанской национальной консерватории пройдет Международный конкурс мугама. В состав жюри входят известные представители музыкальной культуры Азербайджана, Польши, Турции, Ирана и Таджикистана. Конкурс будет проводиться по двум отделениям – инструментальному и вокальному. В консерватории будет также представлены концертные программы с участием мугамной группы "Qarabağ", инструментального ансамбля "Qaytağı", известных музыкантов и ханенде – Мансума Ибрагимова, Анвера Садыгова, Эльчина Гашимова, Эльнура Ахмедова, Тайяра Байрамова, Айтян Магеррамовой, Кямрана Керимова, Идриса Гусейнова и Кямрана Новрузова.

На концерте в Международном центре мугама выступят известные музыканты и ханенде - Эльнур Зейналов, Гочаг Аскеров, Арзу Алиева, Бабек Нифталиев, Нисбят Садраева, Мамед Наджафов, Абгюль Мирзалиев и другие представят публике мугамы "Раст", "Шур", "Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Шуштер", "Хумаюн".

В дни фестиваля состоятся выступления Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджабейли, Государственного оркестра народных инструментов, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, Государственного ансамбля танца, Государственной хоровой капеллы, Государственного ансамбля песни и танца, этно-джаз группы "Cəngi".

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета будет представлена опера "Кероглу" Узеира Гаджибейли, балета "Семь красавиц" Гара Гараева, опера "Шах Исмаил" Муслима Магомаева, на сцене Государственного музыкального театра – музыкальная комедия "Не та, так эта", в Бакинском театре марионеток – постановка "Лейли и Меджнун" по одноименному произведению Узеира Гаджибейли.

В Гяндже 8-13 марта с участием коллектива Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова пройдет серия концертных программ.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 14 марта в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. На вечере выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова и победители Международного конкурса мугама.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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