YARAT Academy проведет цикл образовательных программ на 2018 год

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT начинает деятельность YARAT Academy, которая проведет цикл образовательных программ.
Академия YARAT располагает широким спектром ресурсов и возможностей для восприятия искусства обществом. Лекции и мастер-классы международных и местных экспертов в сфере искусства – открывают возможности изучения искусства как для людей специализирующихся в области искусства, так и для любителей.
Весенняя сессия/Программа обучения
СОТРУДНИЧЕСТВО С CITTADELLARTE FOUNDATION.
Лекции и встречи с экспертами Фонда Cittadellaarte в сфере изобразительного искусства, моды, архитектуры и дизайна.
Лоренцо Бальби - директор Музея современного искусства Болоньи, также является главой Музея Morandi, Музея искусства памяти, Villa delle Roza и резиденции Sandra Natali ART.
Тема лекции: Арт повера
Суад Гараева-Малеки – художественный директор Пространства современного искусства YARAT, куратор и искусствовед.
Тема лекции: Новые технологии и искусство
Сабина Шихлинская - независимый куратор и художник, практикующий видео, фото и живопись.
Тема лекции: Искусство Азербайджана в период перестройки
Джахангир Селимханов - руководитель отдела по международным связям Национальной консерватории Азербайджана и эксперт в сфере культурного наследия Министерства культуры и туризма Азербайджана, музыковед.
Тема лекции: Искусство и музыка
Аида Махмудова - основатель Пространства современного искусства YARAT. Художник практикующий живопись, фото, видео и пространственные инсталляции.
Тема лекции: Встреча с художником
Дополнительные возможности YARAT
• БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ И К WIFI.
Книги самых престижных издательств мира представлены в библиотеке на азербайджанском, английском и русском языках. Студенты, проводящие различные исследования в сфере искусства, могут свободно пользоваться услугами WIFI.
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ
Участникам Академии YARAT постоянно предоставляются аудио и видео материалы, используемые во время лекций, мастер-классов и встреч с художниками.
• ПЕРЕВОД
Все лекции международных экспертов Академии YARAT синхронно или последовательно переводятся на азербайджанский язык.
• СЕРТИФИКАТ ОБ ОКОНЧАНИИ
Студентам, принимающим активное участие во время всех лекций Академии YARAT, предоставляются сертификаты об окончании курса.
• ТРАНСПОТНОЕ СРЕДСТВО
Транспортное средство рассчитанное на 20-22 пассажира, позволяет студентам из партнерских образовательных учреждений, комфортно и быстро добираться до Центра YARAT.
Для регистрации необходимо отправить электронное письмо, указав в разделе темы YARAT Academy, вместе с данными указанными ниже:
-Имя, фамилия
-Образовательное учреждение, факультет
-Контактный номер
Электронный адрес: registration@yarat.az
Последний день регистрации: 26-е марта, 2018-го года
При возникновении вопросов обращайтесь:
-Тел: 012 505 14 14
-Моб: 050 246 92 92
-Электронный адрес: info@yarat.az
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