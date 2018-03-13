YARAT Academy проведет цикл образовательных программ на 2018 год

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT начинает деятельность YARAT Academy, которая проведет цикл образовательных программ.

Академия YARAT располагает широким спектром ресурсов и возможностей для восприятия искусства обществом. Лекции и мастер-классы международных и местных экспертов в сфере искусства – открывают возможности изучения искусства как для людей специализирующихся в области искусства, так и для любителей.

Весенняя сессия/Программа обучения

СОТРУДНИЧЕСТВО С CITTADELLARTE FOUNDATION.

Лекции и встречи с экспертами Фонда Cittadellaarte в сфере изобразительного искусства, моды, архитектуры и дизайна.

Лоренцо Бальби - директор Музея современного искусства Болоньи, также является главой Музея Morandi, Музея искусства памяти, Villa delle Roza и резиденции Sandra Natali ART.

Тема лекции: Арт повера

Суад Гараева-Малеки – художественный директор Пространства современного искусства YARAT, куратор и искусствовед.

Тема лекции: Новые технологии и искусство

Сабина Шихлинская - независимый куратор и художник, практикующий видео, фото и живопись.

Тема лекции: Искусство Азербайджана в период перестройки

Джахангир Селимханов - руководитель отдела по международным связям Национальной консерватории Азербайджана и эксперт в сфере культурного наследия Министерства культуры и туризма Азербайджана, музыковед.

Тема лекции: Искусство и музыка

Аида Махмудова - основатель Пространства современного искусства YARAT. Художник практикующий живопись, фото, видео и пространственные инсталляции.

Тема лекции: Встреча с художником

Дополнительные возможности YARAT

• БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ И К WIFI.

Книги самых престижных издательств мира представлены в библиотеке на азербайджанском, английском и русском языках. Студенты, проводящие различные исследования в сфере искусства, могут свободно пользоваться услугами WIFI.

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ

Участникам Академии YARAT постоянно предоставляются аудио и видео материалы, используемые во время лекций, мастер-классов и встреч с художниками.

• ПЕРЕВОД

Все лекции международных экспертов Академии YARAT синхронно или последовательно переводятся на азербайджанский язык.

• СЕРТИФИКАТ ОБ ОКОНЧАНИИ

Студентам, принимающим активное участие во время всех лекций Академии YARAT, предоставляются сертификаты об окончании курса.

• ТРАНСПОТНОЕ СРЕДСТВО

Транспортное средство рассчитанное на 20-22 пассажира, позволяет студентам из партнерских образовательных учреждений, комфортно и быстро добираться до Центра YARAT.

Для регистрации необходимо отправить электронное письмо, указав в разделе темы YARAT Academy, вместе с данными указанными ниже:

-Имя, фамилия

-Образовательное учреждение, факультет

-Контактный номер

Электронный адрес: registration@yarat.az

Последний день регистрации: 26-е марта, 2018-го года

При возникновении вопросов обращайтесь:

-Тел: 012 505 14 14

-Моб: 050 246 92 92

-Электронный адрес: info@yarat.az

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