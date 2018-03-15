Русская красавица Ольга Кузьмина едет в Баку за солнечным настроением (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актёры популярного российского сериала "Кухня" приедут в Баку со спектаклем "Кухня на выезде". Премьера веселой комедии будет представлена 5 и 6 апреля на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. В преддверии визита, Ольга Кузьмина в интервью Trend Life поделилась своими ожиданиями от первого визита в Баку.

Молодая и яркая российская актриса театра и кино Ольга Кузьмина удивляет поклонников своей харизмой и очаровательной улыбкой. Девушка не перестает доказывать то, насколько она талантливая и целеустремленная, а эти качества помогают добиваться всего того, что она загадала. Её кинодебют состоялся в юном возрасте в нескольких картинах киножурнала "Ералаш", а всего сыграно около пятидесяти ролей в сериалах и фильмах. Большую известность принесла роль официантки Насти Фоминой из сериала "Кухня". Настя – добра и отзывчива, очень любит животных и борется за их права, поэтому является убежденной вегетарианкой. В интервью Ольга рассказывает, что перед съемками "Кухни" ей пришлось вместе с другими актерами учиться на профессиональных курсах официантов, чтобы знать, как правильно держать бутылку, подходить к клиенту, и прочие премудрости. Запоминающимися также стали роли в "Счастливы вместе", "Универ", "Спальный район", "Маргоша", "Сибирь. Монамур" и т.д.

"Я впервые приеду в Баку и ожидаю теплого приема, погоды и солнечного настроения. Все, кто побывал в Баку, всегда с восторгом отзываются о вашем гостеприимстве, радушии, национальной кухне. Но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать, чтобы уже потом самой делиться впечатлениями о Баку. В Москве много кафе и ресторанов, где предлагаются блюда азербайджанской национальной кухни, и которые я с удовольствием посещаю. Но одно дело, это попробовать в Москве, другое - на родине, как говорится "в оригинале". Наш спектакль "Кухня на выезде" с успехом был представлен на многих театральных сценах, надеемся, он понравится и бакинцам. Приглашаем всех на замечательный вечер веселой и доброй комедии", - сказала Ольга Кузьмина.

Сюжет спектакля "Кухня на выезде": Героям придётся устроить шикарный банкет в загородном доме в очень сжатые сроки. «Все мы чего-нибудь хотим… или не хотим. Не хотим вставать рано утром на работу, но хотим, чтобы повысили зарплату. Хотим ездить на хорошей машине, но не хотим стоять в пробках. Хотим, чтобы малыш дал нам хоть чуточку поспать, но не хотим, чтобы дети так быстро вырастали. И все мы хотим настолько много и сразу, что никто не хочет хотя бы раз в жизни как следует задуматься: а чего бы мне хотелось на самом деле…» Чего же хотят герои сериала, зрители и выяснят на спектакле. Им предстоит показать, как с персонажей срываются маски и открываются их настоящие лица, как герои справляются с непростыми ситуациями. Какие маски, какие лица и какие именно ситуации? Об этом узнают только зрители…

Авторы – Борис Комаров, Андрей Вальц, режиссер-постановщик – Иван Миневцев. В ролях - Никита Тарасов, Ольга Кузьмина, Мария Горбань, Михаил Башкатов, Михаил Тарабукин и Валерия Федорович.

Цена билетов от 20 до 150 манат. Билеты на спектакль, не выходя из дома или работы, можно будет приобрести на сайте https://iticket.az/events/kuxnya-na-viyezde. Для бесплатной доставки: (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.

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(Автор: Вугар Иманов)

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