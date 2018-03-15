Весна со "Снежной королевой" в Баку

15 марта 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя готовится к премьере двух детских спектаклей, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В преддверии праздника Новруз юным зрителям будут показаны постановки "Qar kraliçası" ("Снежная королева") и "Çeburaşka" ("Чебурашка").

Спектакль "Снежная королева" по произведению Ханса Кристиана Андерсена зрители смогут посмотреть 16 и 17 марта в 12:00, 14:00 и 16:00, в то же самое время, но уже 18 и 19 марта состоится премьера постановки "Чебурашка" по произведению российского писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья".

Отметим, что в дни праздника Новруз 21-25 марта будут продемонстрированы спектакли "Çəkməli pişik" ("Кот в сапогах"), "Qoğalın sərgüzəştləri" ("Приключения колобка"), "Danışan gəlincik" ("Говорящая кукла"), "Çippolino" ("Чипполино"), "Əlibaba və qırx quldur" ("Али-Баба и сорок разбойников").

Перед спектаклями юных зрителей ждет встреча с персонажами праздника Новруз – Косой и Кечалом.

(Автор: Джани Бабаева )

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