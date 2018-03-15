В Агсу пройдет Международный фестиваль фольклора "Танцевальный вторник"

15 марта 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В селе Гягяли Агсуинского района 19-21 пройдет III Международный фестиваль фольклора "Tərəkəmə Çərşənbəsi" ("Танцевальный вторник"), посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе "Miras". Проект реализуется Общественным объединением в помощь изучению культурного наследия "Miras" при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, Исполнительной властью Агсуинского района, Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана.

В рамках фестиваля пройдут выступления фольклорных групп и танцевальных коллективов, выставки-ярмарки, где будут представлены образцы народно-прикладного творчества. Гости фестиваля смогут совершить экскурсию по достопримечательностям региона.

Главная цель фестиваля - популяризация и пропаганда национального фольклора, налаживание мостов культуры между странами. В фестивале примут участие представители Азербайджана, Турции, России, Грузии, Ирана.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (“чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, каждую неделю во вторник отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих сил природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начало возрождения и полного пробуждения земли.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

(Автор: Джани Бабаев)

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