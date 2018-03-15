Вода, Огонь, Воздух и Земля - "День семьи" в Азербайджанском музее ковра

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "День семьи" в Азербайджанском музее ковра пройдет ряд мероприятий, посвященных древнему национальному празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе музей.

Программа будет представлена во время праздничных каникул. Цель мероприятия - пропаганда национальной культуры и древнего материального наследия нашей страны среди отечественных посетителей, а также среди туристов и зарубежных гостей. Кроме того, начиная с 27 февраля, каждый вторник, музей предлагает своим посетителям специальные программы, связанные с четырьмя элементами праздника – Водой, Огнем, Воздухом, Землей.



Программы носят познавательный и развлекательный характер, в то же время школьники смогут проявить свои творческие способности. В рубрике "Учись и развлекайся" детям расскажут об особенностях и значении четырех праздничных вторников.



Напомним, что Азербайджанский музей ковра проводит «День семьи» в последнюю субботу каждого месяца. В этот день посетителям музея, в особенности детям, предоставляются интересные развлекательные и познавательные программы.

(Автор: Вугар Иманов)

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