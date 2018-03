Кристина Агилера выступит на Гран-при Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend Life/ - На Гран-при Азербайджана Формулы-1 в этом году выступит всемирно известная американская певица Кристина Агилера, сообщили Trend Life в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit.

Обладательница шести премий "Грэмми" выступит с большой концертной программой в субботу, 28 апреля, в Baku Crystal Hall.

"Для нас большая честь, что мировая звезда - Кристина Агилера - будет хедлайнером субботней концертной программы в рамках 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1. Она обладает неповторимым вокалом, подаривший миру столько замечательных хитов. Это большая привилегия принимать Кристину Агилеру в бакинском концертном зале Crystal Hall сразу после того, как квалификационные заезды пилотов Ф1 подойдут к концу. Можно лишь представить какое волнение вызовет объявление концерта Кристины Агилеры среди ее многочисленных поклонников в Азербайджане и за его пределами. Приглашаю всех присоединиться к нам во время гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана Формулы 1 и насладиться богатой развлекательной программой с 27 по 29 апреля!", - отметил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Все обладатели билетов на 2018 Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут иметь свободный доступ к концертам, а также обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека Baku City Circuit до концертного зала.

Обладатели 4-дневных билетов на гоночный уик-энд смогу получить не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях на Приморском бульваре Баку, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 26 апреля.

В то время как до очередного бакинского этапа Ф1 осталось меньше, чем 2 месяца, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на 2018 Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в Баку 27-29 апреля.

В рамках Гран-при Азербайджана Формула 1 также выступит британская группа "Jamiroquai" - 27 апреля, и британская исполнительница Дуа Липа – 29 апреля. Концерты также пройдут в Baku Crystal Hall.

Неоднократная обладательница музыкальных премий, автор песен и актриса, продавшая более 43 миллионов копий семи альбомов по всему миру Кристина Агилера продолжает впечатлять своим уникальным и завораживающим вокалом. Помимо того, что певица шесть раз становилась победительницей премии Грэмми, а ее четыре сингла возглавляли чарт Billboard hot 100, Кристина Агилера сотрудничала со многими другими легендарными артистами, включая Андреа Бочелли, Тони Беннетта и Элтона Джона.

Журнал Rolling Stone признал Кристину Агилеру одной из «100 величайших певцов всех времен», а журнал Time Magazine включил ее в список «100 самых влиятельных людей в мире». Ее самые популярные песни, в том числе «Genie in the Bottle», «Beautiful», «Come on Over», не раз побивали международные рекорды, сделав ее одной из самых успешных поп-вокалистов всех времен.

Кристина Агилера также появилась в нескольких фильмах и телесериалах, в том числе в фильме BURLESQUE, для которого она также написала песню «Bound to You», которая номинировалась на премию «Золотой глобус». В 2018 году она появится в фильме киностудия Warner Bros - LIFE OF THE PARTY и фильме ZOE, который будет дебютировать на международном кинофестивале Трайбека в 2018 году.

Помимо концертной и телевизионной деятельности певица занимается благотворительностью, в частности в качестве посла Всемирной продовольственной программы ООН.

Напомним, что в 2016 году на Гран-при Европы Формула 1 в Баку выступили Крис Браун, Энрике Иглесиас и Фаррелл Уильямс, а в 2017 году на Гран-при Азербайджана Формула 1 - Таркан, Николь Шерзингер и Black Eyed Peac, Мэрайи Кери.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.