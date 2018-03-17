Жемчужины этнической музыки в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 29 марта в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки") состоится концерт художественного руководителя Афинского оперного театра (Греция), исполнителя на древнем струнном инструменте лире, композитора Никоса Ксантулиса, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На вечере в сопровождении Камерного оркестра "Виртуозы Баку" греческий музыкант исполнит композиции, написанные специально для лиры, а также произведения классических и современных азербайджанских и зарубежных авторов. Дирижер оркестра - заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев. В концерте также примут участие заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров (контратенор) и Ровшан Амрахов (скрипка).

Концертная программа будет приурочена ко Дню независимости Греции, и организована при поддержке посольства Греции в Азербайджане.

Никос Ксантулис - научный сотрудник Афинской академии, композитор, исследователь, профессор Афинской консерватории. На протяжении 25 лет (1983-2008 годы) он был исполнителем на трубе в оркестре Национальной оперы Греции, с 2009 по 2012 годы также возглавлял отдел образования Оперы. Его выступления проходили не только в Греции, но и за рубежом (США, Австралия, Канада, Китай, Россия, Швеция, Италия, Болгария, Турция и другие страны).

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и центрах Asan Xidmət и онлайн iticket.az.

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Напомним, что в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" уже были проведены концерты музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции и других стран.

Также Международный центр мугама успешно реализовал проект "Sound Waves", в ходе которого в Баку выступили этнические музыканты из Италии, Испании, Греции, Португалии. Они вместе с азербайджанскими музыкантами и представили публики композиции - синтез музыкальных культур двух стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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