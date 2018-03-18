Эльчин Азизов покоряет Лион (ФОТО)

18 марта 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Большого театра России, заслуженный артист Азербайджана Эльчин Азизов с большим успехом исполнил партию Макбета на открытии Международного фестиваля имени в Лионской национальной опере, сообщает Trend Life со ссылкой на французские СМИ.

«Премьера прошла при аншлаге и была встречена овациями зрителей, которые стоя приветствовали артистов. На открытие съехались любители оперы со всей Европы. Эльчин Азизов прекрасно справился со своей партией, а ведь Макбет это одна из самых сложных ролей для баритона! За дирижёрским пультом был главный дирижёр Лионской национальной оперы молодой и талантливый Даниеле Рустионе. Замечательно исполнили свои партии Сузанна Бранкини (Леди Макбет), Роберто Скиандуцци (Банко), Арсений Яковлев (Макдуф)», - пишут СМИ.

Фестиваль стартовал 16 апреля и продлится до начала апреля. Опера «Макбет» с участием Эльчина Азизова будет также представлена на сцене Лионской национальной оперы 21,25,27,31 марта и 3,5 апреля.

В рамках фестиваля будут также представлены оперы «Король на час», «Трубадур» и «Аттила».

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Во Франции в результате крушения вертолета погибли два человека
Европа 14 марта 01:43
Эйфелеву башню могут перекрасить
Европа 13 марта 17:52
Белый дом раскрыл темы переговоров Трампа с Макроном
США 10 марта 20:03
МИД Франции осудил обстрелы гуманитарного конвоя в Сирии
Европа 6 марта 19:58
Два человека погибли и один пропал без вести при сходе лавин во французских Альпах
Европа 4 марта 23:19
Туркменистан утвердил состав межправокомиссии по энергетике с Францией
Энергетика 3 марта 14:30
Число жертв атаки в столице Буркина-Фасо возросло до 15 (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 2 марта 22:39
Посольство Франции в Буркина-Фасо подверглось нападению
Другие страны 2 марта 15:54
Во Франции почти 150 человек "заночевали" в поезде из-за снегопада
Европа 1 марта 13:12
Гонконгская байкшеринговая компания покинула французский рынок из-за нанесенного ей ущерба (ФОТО)
Китай 28 февраля 21:45
Париж обеспокоен ракетной программой Ирана
Европа 27 февраля 17:29
Париж выступил за полное выполнение иранской ядерной сделки
Ядерная программа 27 февраля 16:56
Во Франции во время стрельбы около вокзала пострадали два человека
Европа 27 февраля 16:30
Во Франции из-за аномальных холодов погибли три человека
Европа 27 февраля 12:04
Макрон посетит США в конце апреля
В мире 27 февраля 03:09
МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года
Европа 25 февраля 15:09
Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте
Европа 23 февраля 21:01
Air France отложила половину дальних рейсов из Парижа из-за забастовки
Европа 21 февраля 14:31