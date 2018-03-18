Эльчин Азизов покоряет Лион (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Большого театра России, заслуженный артист Азербайджана Эльчин Азизов с большим успехом исполнил партию Макбета на открытии Международного фестиваля имени в Лионской национальной опере, сообщает Trend Life со ссылкой на французские СМИ.

«Премьера прошла при аншлаге и была встречена овациями зрителей, которые стоя приветствовали артистов. На открытие съехались любители оперы со всей Европы. Эльчин Азизов прекрасно справился со своей партией, а ведь Макбет это одна из самых сложных ролей для баритона! За дирижёрским пультом был главный дирижёр Лионской национальной оперы молодой и талантливый Даниеле Рустионе. Замечательно исполнили свои партии Сузанна Бранкини (Леди Макбет), Роберто Скиандуцци (Банко), Арсений Яковлев (Макдуф)», - пишут СМИ.

Фестиваль стартовал 16 апреля и продлится до начала апреля. Опера «Макбет» с участием Эльчина Азизова будет также представлена на сцене Лионской национальной оперы 21,25,27,31 марта и 3,5 апреля.

В рамках фестиваля будут также представлены оперы «Король на час», «Трубадур» и «Аттила».



(Автор: Вугар Иманов)

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