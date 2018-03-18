Энергетическая связь, импровизации, лечение – Зулейха Абдуллаева показала свой необычный талант в Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Чехии прошёл ряд концертов, мастер-классов, групповых и индивидуальных сеансов азербайджанского музыкального терапевта, доктора искусствоведения Зулейхи Абдуллаевой, сообщил Trend Life организатор мероприятий Рашид Агамалиев.

28 февраля прошёл мастер-класс для студентов пражской Академии музыкальных искусств (AMU). На мастер-классе Зулейха Абдуллаева подробно рассказала о своём методе, а также провела со студентами групповую музыкальную терапию.

2 марта в Храме святого Михаила состоялся фортепианный концерт под названием «Познай свою душу». Концерт имел интерактивную форму – в перерыве между музыкальными выступлениями Зулейха Абдуллаева общалась со слушателями и применила несколько терапевтических техник.

5 марта прошёл концерт-воркшоп для студентов Университета Палацкого в Оломоуце. Мастер-класс был организован при поддержке кафедры музыковедения философского факультета и прошёл в католической капелле в стиле барокко. Кроме педагогов и студентов университета на концерте приняли участие представители азербайджанской диаспоры в Оломоуце. «Это очень красивая музыка, которая затрагивает душу до самых глубин. Я не испытывала ничего подобного», - отметила одна из студенток.

«У Зулейхи Абдуллаевой талант от Бога. Её музыка способна лечить физические и душевные недуги. В настоящий момент мы готовим документальный фильм о Зулейхе Абдуллаевой, который снимаем совместно со студентами факультета кино и телевидения Пражской академии изящных искусств (FAMU). Фильм будет завершён к концу этого года», - отметил Рашид Агамалиев.

Зулейха Абдуллаева получила образование в Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова) по классу музыковедения ‎‎(1981-1986). Во время учебы у неё появился интерес к музыкотерапии и исследованию традиционных истоков вибраций музыки. Эти исследования привели ее к духовному росту. Переехав в Турцию, она продолжила изучение влияния музыки на организм человека. В этот период она получила звание «Мастер Рейки», закончила Школу комплексного целостного исцеления, «Существенное исцеление» (3-я степень), прошла семинары по музыкальной терапии Международной ассоциации альтернативной мастерской Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации, прошла обучение по арт-терапии, а также получила образование по ряду дыхательных техник. Новые знания еще выше подняли уровень импровизаций на фортепиано, которые с легкостью создавались Зулейхой Абдуллаевой с детства. Во время её исполнения возникает энергетическая связь со слушателями. Импровизатор передает вибрации аудитории фортепиано, вступая в диалог с людьми, находящимися в зале. В какой-то момент слушатели могут увидеть и почувствовать самих себя в импровизации Зулейхи Абдуллаевой.

(Автор: Вугар Иманов)

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