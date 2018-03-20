Приключения Чебурашки и крокодила Гены в Баку (ФОТО)

20 марта 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку состоялась премьера детского спектакля "Чебурашка" по произведению российского писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Чебурашка – один из любимых мультипликационных персонажей юных зрителей и поэтому они с большим интересом наблюдали за его приключениями на сцене. "Чебурашка"- это спектакль о настоящих и надежных друзьях, готовых всегда придти на помощь. Спектакль на примере главных героев учит юных зрителей дружбе, поддержке и взаимовыручке.

Режиссер-постановщик спектакля – Айла Гашимова, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, над музыкальным оформлением работал Рамиг Насиров, постановщик танцев – Джейхун Дадашов, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

Роли в спектакле исполняют – заслуженная артистка Алмаз Мустафаева, актеры Сабина Мамедова, Джейхун Мамедов, Зульфия Алгусейнова, Халиг Бекиров, Адалят Абдулсамед и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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