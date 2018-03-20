Микки Маус и его друзья обратились к юным бакинцам (ВИДЕО)

20 марта 2018 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 24 и 25 марта на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку впервые будет представлено совершенно новое музыкальное интерактивное шоу для всей семьи "Приключения Микки Мауса и его друзей".

Как сообщили Trend Life организаторы показа, все готово к предстоящей премьере музыкального интерактивного шоу. После генеральной репетиции, герои шоу записали видеообращение к юным зрителям и пригласили их на премьеру, которая состоится уже совсем скоро, 24 и 25 марта.

Представление поведает о триумфе дружбы, мечтах, отваги и верности, друзьях, которым не страшны любые препятствия. В этой волшебной истории каждый найдет то, что его обрадует, научит, рассмешит и удивит.

Необычайной красоты действие развернется перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками представления, а сам Микки Маус выступит героем совершенно новой истории.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и, конечно, счастливый финал!

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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