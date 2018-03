Оригинальное поздравление студии Cinemazadeh на праздник Новруз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Студия Cinemazadeh совместно Azər Türk Bank подготовила на праздник Новруз оригинальный мини-фильм на произведение выдающегося поэта Мамедгусейна Шахрияра "Heydər Babaya Salam" (Приветствия дедушке Гейдару), соединив традиции с современностью, сообщает Trend Life.

Главная цель нового проекта, который будет реализован в виде цикла мини-фильмов, – пропаганда азербайджанского национального языка и литературы. В проекте снялся народный артист Азербайджана Шамиль Сулейманлы. Автор идеи и главный продюсер – Джафар Ахундзаде, главный редактор - Хатаи Али, автор сценария – Вугар Гусейнов, исполнительный продюсер – Исмаил Багиров, режиссер-постановщик – Талех Юзбеков, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, пост-продакшн – Вугар Исламзаде, звукорежиссер – Азад Велиев.

"Heydər Babaya Salam" - поэма азербайджанского иранского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра (1905–1988) , написанная на разговорном азербайджанском языке. Поэма впервые была опубликована в 1954 году, в Тебризе. Эта поэма считается самым важным произведением в азербайджанской литературе в послевоенном Иране. После публикация, поэма Шахрияра быстро обрела популярность среди азербайджанцев Ирана и Азербайджана, а также во многих странах тюркоязычного мира.

(Автор: Вугар Иманов)

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.