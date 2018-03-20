Оригинальное поздравление студии Cinemazadeh на праздник Новруз (ВИДЕО)

20 марта 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Студия Cinemazadeh совместно Azər Türk Bank подготовила на праздник Новруз оригинальный мини-фильм на произведение выдающегося поэта Мамедгусейна Шахрияра "Heydər Babaya Salam" (Приветствия дедушке Гейдару), соединив традиции с современностью, сообщает Trend Life.

Главная цель нового проекта, который будет реализован в виде цикла мини-фильмов, – пропаганда азербайджанского национального языка и литературы. В проекте снялся народный артист Азербайджана Шамиль Сулейманлы. Автор идеи и главный продюсер – Джафар Ахундзаде, главный редактор - Хатаи Али, автор сценария – Вугар Гусейнов, исполнительный продюсер – Исмаил Багиров, режиссер-постановщик – Талех Юзбеков, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, пост-продакшн – Вугар Исламзаде, звукорежиссер – Азад Велиев.

"Heydər Babaya Salam" - поэма азербайджанского иранского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра (1905–1988) , написанная на разговорном азербайджанском языке. Поэма впервые была опубликована в 1954 году, в Тебризе. Эта поэма считается самым важным произведением в азербайджанской литературе в послевоенном Иране. После публикация, поэма Шахрияра быстро обрела популярность среди азербайджанцев Ирана и Азербайджана, а также во многих странах тюркоязычного мира.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Новруз азербайджанских художников в Париже (ФОТО)
Культура 17:14
Азербайджанские народные танцы признаны одними из лучших в Европе (ФОТО)
Культура 14:32
Микки Маус и его друзья обратились к юным бакинцам (ВИДЕО)
Культура 14:28
Известные личности Азербайджана призывают молодежь к участию в третьем Фестивале буктрейлеров (ВИДЕО)
Культура 14:03
Приключения Чебурашки и крокодила Гены в Баку (ФОТО)
Культура 13:17
Литературные горизонты Новруза (ФОТО)
Культура 13:09
Мубариз Тагиев отметит грандиозный юбилей
Культура 11:47
"Музыкальный Олимп" азербайджанского дирижера в Китае
Культура 11:07
YARAT представляет персональные выставки Аиды Махмудовой и Микеланджело Пистолетто
Культура 19 марта 15:23
Энергетическая связь, импровизации, лечение – Зулейха Абдуллаева показала свой необычный талант в Чехии (ФОТО)
Культура 18 марта 17:30
Глухие танцоры из Великобритании и необычные актеры Азербайджана (ФОТО)
Культура 18 марта 15:00
Эльчин Азизов покоряет Лион (ФОТО)
Культура 18 марта 13:06
Жемчужины этнической музыки в Баку
Культура 17 марта 19:56
Звезды оперы и эстрады поздравили военнослужащих с праздником Новруз красочным спектаклем "Аршин мал алан" (ФОТО)
Культура 17 марта 14:09
Азербайджанские звезды в первом детском мюзикле "Аладдин" (ВИДЕО)
Культура 17 марта 13:11
В Баку отметили день рождения Вагифа Мустафазаде джазовым концертом (ФОТО)
Культура 17 марта 12:54
Весенние сюжеты в Баку - лауреаты конкурса (ФОТО)
Культура 17 марта 11:54
Это невероятно! Азербайджанская художница, которая рисует ногами (ФОТО)
Культура 16 марта 17:10