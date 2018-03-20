Новруз азербайджанских художников в Париже (ФОТО)

20 марта 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже (Франция) состоялись выставка работ азербайджанских художников и концертная программа, посвященные празднику Новруз, сообщила Trend Life заслуженный художник Асмер Нариманбекова. Мероприятие прошло при организации посольства Азербайджана во Франции, ассоциации "Ulduz" и галереи AsmarArt.

По словам Нариманбековой, многочисленные гости мероприятия с большим интересом рассматривали картины азербайджанских художников, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Яркие и колоритные произведения, созданные талантливыми азербайджанскими художниками, отражают обычаи и традиции праздника Новруз.

Свои работы на выставке представили - заслуженный художник Асмер Нариманбекова, художники Сямра Ахундова, Лейла Алиева, Сахиб Асадли, Айсель Миргасымова, Фидан Ахундова, Рена Амрахова, Ариф Амиров, Вафа Эфендизаде, Азер Алиев, Мурад Гасанзаде.

Также вниманию участников мероприятия был представлен концерт, на котором прозвучала азербайджанская национальная музыка.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать бесплатным общественный транспорт
Европа 03:19
Назван самый дешевый город в мире
В мире 15 марта 20:39
Картины азербайджанской художницы вызвали восторг парижской публики (ФОТО)
Культура 7 марта 20:10
Певица из Карабаха начала турне по Франции с программой "Азербайджанский дух" (ФОТО)
Культура 15 февраля 17:19
"Фантазия" Нигяр Нариманбековой на легендарной выставке в Париже (ФОТО)
Культура 14 февраля 11:48
В Париже проходит акция протеста против реформы образования
Европа 6 февраля 18:55
Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды
Европа 6 февраля 14:10
Бездомный вынес из парижского аэропорта порядка полумиллиона евро
Европа 4 января 11:42
В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню
Европа 3 января 16:17
Азербайджанcкие модели удостоены титулов юбилейного Best Model of the World в Париже (ФОТО)
Стиль 19 декабря 2017 14:28
Азербайджанская фантазия украсит Парижский салон, учрежденный королем Людовиком XIV (ФОТО)
Культура 14 декабря 2017 16:19
Парижские студенты-политологи объявили академический бойкот Израилю
Европа 12 декабря 2017 23:27
В Париже из-за сильного ветра закрыли парки и кладбища
В мире 11 декабря 2017 17:13
Определился представитель Азербайджана на конкурсе моделей во Франции (ФОТО)
Стиль 1 декабря 2017 14:05
Париж не станет пересматривать договоренности по иранской ядерной программе
В мире 30 ноября 2017 16:02
Новогодние "Сны детства" азербайджанской художницы в Париже
Культура 29 ноября 2017 19:55
Тигр сбежал из одного из цирков в Париже
Европа 24 ноября 2017 22:28
В Париже проходит акция протеста против реформ Макрона
В мире 16 ноября 2017 17:54