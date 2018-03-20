Новруз азербайджанских художников в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже (Франция) состоялись выставка работ азербайджанских художников и концертная программа, посвященные празднику Новруз, сообщила Trend Life заслуженный художник Асмер Нариманбекова. Мероприятие прошло при организации посольства Азербайджана во Франции, ассоциации "Ulduz" и галереи AsmarArt.

По словам Нариманбековой, многочисленные гости мероприятия с большим интересом рассматривали картины азербайджанских художников, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Яркие и колоритные произведения, созданные талантливыми азербайджанскими художниками, отражают обычаи и традиции праздника Новруз.

Свои работы на выставке представили - заслуженный художник Асмер Нариманбекова, художники Сямра Ахундова, Лейла Алиева, Сахиб Асадли, Айсель Миргасымова, Фидан Ахундова, Рена Амрахова, Ариф Амиров, Вафа Эфендизаде, Азер Алиев, Мурад Гасанзаде.

Также вниманию участников мероприятия был представлен концерт, на котором прозвучала азербайджанская национальная музыка.

(Автор: Джани Бабаева)

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