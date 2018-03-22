На Бакинском бульваре проходит фестиваль "Горящие сердца Новруза" (ФОТО)

22 марта 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города – Приморский бульвар стал местом проведения замечательного фестиваля "Горящие сердца Новруза", организованный Управлением Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджана и Союзом молодежи Азербайджана (СМА), сообщили Trend Life в пресс-службе СМА. Фестиваль проходит с 20 по 26 марта, с 12.00 до 20.00, на площади около Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

В рамках фестиваля, с 15:00 до 18:00, организовано красочное представление "Весенняя сказка на Добром Бульваре".

Родителей и детей, а также гостей города ждут развлекательные мероприятия с участием сказочных персонажей Новруза – Косы, Кечала и Бахар гызы, а также любимых героев мультфильмов – Джыртдана, Малыша и Карлсона, Маши и Медведя, и других, которые со своими красочными спектаклями и историями проведут с вами незабываемые хороводы и подарят тепло Новруза. А лучшие аниматоры страны под масками пиратов Джека Воробья и его друзей проведут самые интересные и смешные игры и конкурсы. Вас ждет неповторимая ярмарка веселья и детского праздника от лучших артистов нашего города.

Дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Старый – Новый Добрый бульвар!

Информационная поддержка Trend.az, Milli.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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