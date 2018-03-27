60-летний шотландец осуществил мечту в азербайджанской школе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт учащихся вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой под названием "Голос весны", посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Вечер романсом великого композитора Узеира Гаджибейли “Sevgili canan” открыла Фидан Гаджиева, рассказав после выступления о славной вокальной школе и истории национального искусства. На вечере в исполнении юных талантов прозвучали народные композиции, произведения азербайджанских и мировых классиков, среди которых “Ave Maria” Фархада Бадалбейли, “Ana” Севиль Алиевой, “Yesterday” Пола Маккартни, “Şən Azərbaycan”, “Şən Azərbaycan” Полада Бюльбюлоглу, “Qızların mahnısı” Тофига Гулиева, “Arşın mal alan” Узеира Гаджибейли, “Santa Lucia”, “Kansonetta”, “Despasito” и т.д. Интересными были выступления учащихся из Турции Эмре Юджелена и Сердара Шенгюля. Выступивший перед зрителями 60-летний шотландец Боб Петри также получает вокальные уроки у Фидан Гаджиевой. Он несколько раз принимал участие в конертах школы. Боб Петри говорит, что с детства мечтал выйти на сцену. После знакомства с Фидан Гаджиевой эта мечта стала реальностью. Всем сердцем исполняющий свои композиции Боб Петри подарил зрителям незабываемые моменты. В заключении все участники исполнили композицию “Azərbaycan”. Концертмейстеры – Шаин Яхъязаде и Лейла Алиева.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.