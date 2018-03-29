Моя Родина-Азербайджан: новый проект Международного центра мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Родина - это дом, где ты родился и вырос, из которого каждое утро бежишь в школу или на работу и куда возвращаешься. Родина - это родная земля, на которой жила и живёт твоя семья. Это родной край, его природа, история, культура, традиции - всё то, что глубоко врезалось в память на всю жизнь и хранится в душе как самое сокровенное. Любовь к Родине чиста и бескорыстна, и ее можно передавать посредством музыки. Ведь музыка – прекрасная и поистине безграничная область человеческой культуры. Сокровища музыки, накопленные в течение веков поколениями людей, необычайно многообразны. Трудно найти на земле человека, который мог бы прожить без музыки, обойтись без каких-либо музыкальных впечатлений. Сила музыки способна захватить душу, сплотить воедино стремления и помыслы людей. Меняются времена, эпохи, люди, но любовь к Родине остается неизменной.

В рамках нового проекта Международного центра мугама "Vətənim Azərbaycan" (Моя Родина-Азербайджан) прошел концерт исполнителя народных песен и мугама Эльданиза Мамедова, сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении инструментального ансамбля "Buta" под управлением тариста Ровшана Гурбанова прозвучали композиции "Zabul","Zəminxarə","Qarabağ şikəstəsi", "Sarı gəlin" и другие народные и авторские песни.

Международным центром мугама реализуются различные проекты, направление на пропаганду национальной и мировой музыки: "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки),"Sirlər xəzinəsi" (Сокровищница тайн),"Unudulmayanlar" (Незабываемые), "Etnik musiqi inciləri" (Жемчужины этнической музыки), "Muğam axşamları" (Вечера мугама), "Muğamat var olan yerdə" (Там где живет мугам), "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает) и т.д.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.