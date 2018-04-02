Третий Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане – 8 шагов на пути к победе

БАКУ /Trend Life/ - Продолжается прием заявок для участия в третьем Фестивале буктрейлеров, сообщил Trend Life учредитель проекта Руслан Сабирли.
Для участия в Фестивале представляем вашему вниманию следующие 8 шагов:
1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ONLINE
Зайдите на сайт www.booktrailer.az, и зарегистрируйтесь как участник, пройдя по ссылке “Qeydiyyatdan keç!”.
2. ВЫБЕРИТЕ ЛЮБИМУЮ КНИГУ
После выбора книги любого азербайджанского писателя, решите, в какой форме вы будете снимать: - игровая (с участием актеров); - не игровая (без участия актеров); - анимация или графика.
3. НАПИШИТЕ СЦЕНАРИЙ БУКТРЕЙЛЕРА
Выберите самые яркие моменты книги и создайте сценарий буктрейлера. Не забывайте что, именно от сценария будет зависеть, насколько интересен и просматриваемый ваш буктрейлер.
4. СНИМИТЕ БУКТРЕЙЛЕР НА ОСНОВЕ СЦЕНАРИЯ
Во время съемок можно использовать любую технику, даже можно снимать на смартфоны у которых минимальное разрешение камер 1080p Full HD (1920x1080).
5. СМОНТИРУЙТЕ СНЯТЫЙ МАТЕРИАЛ
Во время монтажа внимательно ознакомьтесь и соблюдайте требованиям на буктрейлеры, которые опубликованы на сайте Фестиваля. Хронометраж: макс. 3 минуты.
6. ОБРАБОТАЙТЕ ЗВУКОВОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СМОНИТРУЕМОГО МАТЕРИАЛА
Во время выбора музыки будьте внимательны, из-за нарушения авторских прав во время использования некоторых музык в буктрейлерах, их невозможно загрузить в социальные сети.
7. ОТПРАВЬТЕ СВОЙ БУКТРЕЙЛЕР
Отправьте свой буктрейлер через www.wetransfer.com на адрес festival2018@booktrailer.az до 8 апреля 2018 года.
8. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ БУКТРЕЙЛЕР И ПОЛУЧИТЕ ШАНС СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Заполните все необходимые данные, пройдя по ссылке “Buktreylerin Qeydiyyatı” на сайте Фестиваля.
Буктрейлер должен получиться лаконичным, интригующим и передавать суть произведения. Помните, что основная задача буктрейлера – это заинтересовать читателя книгой.
Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Автор и руководитель проекта - киноактер, продюсер Руслан Сабирли.
Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно. Фестиваль проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.
Условия участия и дополнительная информация на сайте фестиваля: www.booktrailer.az, на Facebook странице: www.facebook.com/Booktrailer.Az. Последний день приема работ - 8 апреля 2018 года. По всем вопросам можно обращаться: festival2018@booktrailer.az
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
(Автор: Вугар Иманов)
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