Представительница Азербайджана откроет "Евровидение 2018" в Португалии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана Айсель Мамедова выступит первой в первом полуфинале "Евровидения 2018" в Португалии, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

В сценическом номере Айсель Мамедовой примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Fokas Evangelinos). Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела, журналист, шоувумен Сильвия Альберто, актриса Даниэла Руа и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо.

(Автор: Вугар Иманов)

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