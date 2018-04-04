Папины дочки, или Знаменитые отцы в новом проекте Мурада Арифа (ФОТО, ВИДЕО)

4 апреля 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, телеведущий и композитор Мурад Ариф презентовал новый видеопроект "Qızım" ("Дочка"), сообщает Trend Life.

Презентацию посетили известные деятели культуры и искусства, представили шоу-бомонда, телеведущие и блогеры. Среди них народные артисты - певица Флора Керимова, актер Шамиль Сулейманов, заслуженные артистки - телеведущая Наргиз Джалилова, певица Лала Мамедова, исполнители Замиг Гусейнов, Натаван Хабиби и многие другие.

Видеоклип снят на композицию "Qızım", автором слов и музыки которой является сам Мурад Ариф.

В своем выступлении Мурад Ариф отметил, что его новый проект - это больше не музыкальный клип, а социальный видеоролик.

"В проекте "Qızım" мы постарались показать всю любовь, заботу, опеку, нежность, которые испытывают отцы к своим дочерям. Героев ролика мы снимали на сером фоне и заранее попросили их придти на съемку в одежде не броской цветовой гаммы. Это было сделано для того, чтобы еще ярче, глубже, насыщеннее показать гамму чувств отцов - любовь, желание опекать, долг, ответственность, гордость за своих дочек. Посредствам проекта хочу еще раз подчеркнуть, что быть отцом девочки – это прекрасно", - сказал Ариф.

Певец также подчеркнул, что знает много семей, где дочери занимают главное место в жизни отцов и являются их гордостью.

В съемках видеоклипа принимали участие известные деятели науки, спорта, медицины, культуры и искусства - Автандил Исрафилов, Шамиль Сулейманов, Видади Халилов, Гаджи Алиев, Талех Юзбеков, Самир Пириев, Эмиль Бадалов, Джейхун Зейналов, DJ Narosh, Исмаил Асадов, Джахид Шахбазов, Мурад Ариф со своими дочерьми.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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