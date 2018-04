Афтепати топ-диджея Мартина Солвейга пройдет в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

БАКУ /Trend Life/ - Афтепати с участием одного из топовых диджеев - Мартина Солвейга (Martin Solveig) состоится в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщили Trend Life в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit.

Мартин Солвейг исполнит высокоэнергичный сет ночью 29 апреля в концертном зале Crystal Hall. Вечеринка состоится сразу после концерта Дуа Липы в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

На Гран-при Азербайджана 2018 года зрителей ожидает не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы, которые выступят 27, 28 и 29 апреля соответственно.

Вслед за ними эстафету примут мастера электронной танцевальной музыки, которые будут зажигать до самого утра.

Всемирно известный мультиплатиновый музыкант из Парижа Мартин Солвейг смог добиться феноменального успеха за 20 лет творчества в качестве диджея, продюсера и автора песен, и продолжает расширять границы музыки своими новаторскими идеями.

В 2010 году песня "Hello", ставшая результатом сотрудничества Солвейга и канадской группы электронной музыки Dragonette, сделала француза суперзвездой. Сингл, входящий в альбом "Smash", занял первое место в 4 странах и, в частности, привлек внимание Мадонны, которая пригласила Солвейга для совместной работы над шестью треками своего альбома "MDNA". Солвейг также сопровождал королеву поп-музыки во время ее всемирного тура в 2012 году.

В 2015 году Солвейг выпустил свой сингл "Intoxicated", который достиг пика в списке лучшей пятерки песен официального британского чарта и оставался там в течение 24 недель. За эту песню он также получил платиновые и золотые сертификаты по всей Европе.

В 2016 году вышел альбом "Do It Right" с участием рэп-певицы Ткай Майдза. Этот сингл использовался в качестве саундтрека к рекламной кампании Stuart Weitzman сезона осень-2016 с супермоделью Джиджи Хадид в главной роли. Режиссером ролика был талантливый Джеймс Франко.

Он исследовал новые музыкальные ритмы, работая совместно с Иной Вролдсен над песней "Places". Видеоролик на песню был снят с участием супермодели Аризоны Мьюз и стал гимном BBC Radio 1.

Вскоре после этого вышел сингл "All Stars" при участии певицы Алмы, который был основан на броских звуках ксилофона, свинцовом басе и мелодичном ритме.

Солвейг продолжает свой звездный путь, доказывая что он действительно многогранный музыкант. Пару недель назад он объявил, что начал работу над совершенно новым альбомом, который выйдет в свет в конце 2018 года.

"Мы очень рады, что диджей Мартин Солвейг выступит на 2018 Гран-при Азербайджана "Формулы 1". На протяжении многих лет его творчество оказывает невероятное влияние на мировую электронную танцевальную музыку. Мы горды тем, что можем предложить посетителям гоночного уик-энда такую эксклюзивную возможность, как насладиться музыкальными композициями Мартина Солвейга вживую после выступления удивительной Дуа Липы. И всё это включено в цену одного билета, включая гонку, концерт и танцевальную вечеринку до утра. Осталось убедиться, что вы успели приобрести билеты и сможете присоединиться к нам в дни гонки, с 27 по 29 апреля, в Баку!" - отметил глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим.

Обладатели 4-дневных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" получат свободный доступ на все концерты мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы, и все танцевальные вечеринки с участием диджеев. Обладатели однодневных билетов смогут прийти на выступления артистов только в тот день, который указан на билете.

Любители электронной танцевальной музыки имеют возможность купить однодневные билеты только на вечеринки с диджеями и цена билета в общую фан-зону составит 30 AZN. Цена на билет в самую близкую к сцене фан-зону составит 50 AZN. Танцевальные вечеринки в Crystal Hall будут открыты для посетителей с 23:00 каждого дня. Билеты на афтепати можно будет купить онлайн на www.iticket.az, у входа в Crystal Hall, а также в кассах города.

Зрители будут обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека Baku City Circuit до концертного зала Crystal Hall.

Обладатели 4-дневных билетов на гоночный уик-энд смогут получить не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях на Приморском бульваре Баку, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 26 апреля.

В то время как до бакинского этапа Ф1 осталось меньше месяца, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на 2018 Гран-при Азербайджана "Формулы 1"!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.