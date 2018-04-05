Вечера дастана – новый большой проект Международного центра мугама

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку совместно с Институтом фольклора НАНА начинает реализацию нового большого проекта "Dastan gecələri" (Вечера дастана), сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Дастан является одним из самых древних и крупных образцов художественного мышления азербайджанского народа. Дастан будучи в основном продукцией ашугско-озанского творчества, является проявлением эпического мышления, а также основным фактором, связывающим ашугское творчество и устную народную литературу. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дастане поэзия и проза составляют единство. По этой причине, дастан считается не только эпическим, но и лирическо-эпическим произведением.

По общей тематике дастан разделяется на героический и любовный.

В героическом дастане рассказывается о героях, ведущих борьбу за свободу Родины и независимость народа. «Китаби-Деде Горгуд», «Кёроглу», «Беглый Наби», «Беглый Керем», «Саттархан», и др. произведения являются образцами героического эпоса. Любовные дастаны построены на взаимоотношениях героев. «Асли и Керем», «Тахир и Зохра», «Аббас и Гюльгез», «Шах Исмаил», и др. дастаны – лучшие образцы любовного дастана. Надо отметить, что порой в одном типе дастанов могут прослеживаться мотивы из другого дастана. Так, например дастан «Шах Исмаил», хотя и является любовным дастаном, тем не менее, в нем в достаточной степени проявляются героические мотивы. В героическом дастане «Кёроглу» (Сын слепца) также прослеживаются любовные мотивы. В Азербайджанском творчестве дастанописания оба типа дастанов строятся на основе своеобразной композиции. Так, в отличие от героических дастанов, любовные как правило, начинаются тремя вступлениями, воспевающего характера, и заканчиваются традиционным текстом под названием «дуваггапма». Конечный текст трагических любовных дастанов называется «Джаханнамэ». В начале дастанов, как и в сказках, используют гаравелли, т.е. маленькие вступления в стихотворной форме.

В рамках проекта "Dastan gecələri" пройдут вечера: “Alı xan – Pəri xanım” (18 апреля), “Abbas-Gülgəz” (24 мая), “Leyli-Məcnun” (19 июня), “Kiçik Rza” (28 сентября), “Aşıq Alının Türkiyə səfəri” (31 октября), “Məhəmməd – Səlbi xanım” (27 ноября), “Əmrah - Səlbi” (25 декабря).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн www.iticket.az.

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Международным центром мугама реализованы и проводятся различные проекты, направление на пропаганду национальной и мировой музыки: "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки),"Sirlər xəzinəsi" (Сокровищница тайн),"Unudulmayanlar" (Незабываемые), "Etnik musiqi inciləri" (Жемчужины этнической музыки), "Muğam axşamları" (Вечера мугама), "Muğamat var olan yerdə" (Там где живет мугам), "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает), "Vətənim Azərbaycan" (Моя Родина-Азербайджан) и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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