В Баку прошла церемония награждения юных музыкантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Начальник Главного Управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов встретился с педагогическим составом и учащимися Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Поздравив коллектив учебного заведения с достигнутыми успехами, Вугар Зейналов пожелал дальнейших достижений в будущем.

Затем за успешное выступление на сцене Международного центра мугама в Баку с концертной программой, посвященной памяти легендарного азербайджанского пианиста, композитора, джазмена, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде, почетными грамотами были награждены учащиеся школы – Фидан Бабаева, Тарана Гадимова, Натаван Османова, Али Салайлы, Дерья Гусейнова, Фатима Гулиева, Фарах Азизова, Назим Азимов, Натаван Джабизаде, Нурлан Джафарли, Севиндж Мамедова, Айсель Садыгова, Лейла Сулейманлы, Мухаммед Гаджизаде, Амина Сафигулиева, Дениз Аббасова, Огуз Гядимли, Зарифа Гераева, Томриз Муталлибзаде, Лейла Керимли, Ляман Ахмедханова и Сянан Эйвазов.

Напомним, что в ходе концертной программы учащиеся школы с большим успехом исполнили произведения Вагифа Мустафазаде и различные джазовые композиции.

(Автор: Джани Бабаева )

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