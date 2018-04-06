В Баку пройдет большой гала-концерт, посвященный Международному дню джаза

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 30 апреля в 19.00 пройдет праздничный вечер, посвященный Международному дню джаза, организованный оргкомитетом Бакинского международного джаз-фестиваля, сообщает Trend Life.

"Это будет невероятный концерт! Сотни тысяч зрителей смогут наблюдать шоу в прямой трансляции с участием звезд азербайджанского и американского джаза. Раин Султанов - ведущий джазовый саксофонист, внесший огромный вклад в развитие джазовой культуры Азербайджана, представит лучшие традиции национального джаза. Немногие смогли пройти такой бурный и интересный творческий путь, богатый и полный музыкальных событий как Раин Султанов. Он человек, который всегда интересуется новыми формами и экспериментирует в области высокой музыки. Его музыка носит большой смысл и наводит на глубокие мысли. Яркий пианист Исфар Сарабский выступит со своей интересной программой. Прикосновение его пальцев к клавишам - акустическим или электронным - перенесут зрителя в место, которое может себе представить только слушатель и он. Джаз или электроника, смесь музыки, у которой Восточные корни, Западные ветви и имеет универсальную душу. Мечтаете вы или танцуете, говорите или поете, вы непременно остановитесь на музыке азербайджанского музыканта, удостоенного наград пианиста Исфара Сарабского", - говорится в сообщении организаторов праздничного вечера.

Эльнара Гасанли, Руслан Гусейнов, Эльвин Баширов и целый ряд музыкантов нового поколения также представят на концерте джаз Азербайджана. Зажигательная американская группа Kennedy Administration и Вадим Абрамов – специальные гости концерта.

"Динамичная группа Kennedy Administration завоевывает сердца слушателей с первой встречи. Любая сцена, на которую выходит г-жа Кеннеди приобретает душевность и дарит захватывающую энергию зрителю. Благодаря своим кумирам, таким как Стиви Уандер, Грегори Портер и Андра Дэй, инструментальное трио Kennedy Administration отыграло большое количество качественных концертов. Радость и страсть Kennedy Administration заразительны и открывает совершенно новое "великолепное общество" сладкой музыки. Международный день джаза в Баку является символом дружбы. Мы приглашаем любителей высокой музыки со всего мира в наш прекрасный город!", - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az

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Международный день джаза - ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО, чтоб отметить «рост уровня информированности международной общественности о джазе, как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». Празднование проводится 30 апреля, начиная с 2012 года. Праздник был провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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