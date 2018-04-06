Виртуальная экскурсия: Баку – Государственный Русский музей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» прошел лекторий «Виртуальная экскурсия по Государственному Русскому музею», сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Мероприятие было приурочено к 120-летию открытия музея для посетителей, которое состоялось в марте 1898 года.

Об истории и коллекциях Государственного Русского музея рассказали студентки Бакинского Славянского университета Анна Чаплеева и Гюнель Асланлы. В мероприятии приняли участие представители организаций соотечественников.

Государственный Русский музей (до 1917 года «Русский Музей Императора Александра III») - крупнейшее собрание российского искусства в мире. Находится в центральной части Санкт-Петербурга. Современный Русский музей представляет собой сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий: Михайловский дворец (главное здание музея) с выставочным корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад Михайловского (Инженерного) замка и Домик Петра I на Петровской набережной и ряд других зданий. В собрание входят более 400 тыс. экспонатов - произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, а также архивные материалы.

(Автор: Вугар Иманов)

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