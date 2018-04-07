Axwell Λ Ingrosso выступят в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

БАКУ /Trend Life/ - Выступление Axwell Λ Ingrosso - двух топовых диджеев и знаковых фигур в мире электронной танцевальной музыки состоится в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщили Trend Life в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit.

Они выступят на сцене концертного зала Crystal Hall в субботу, 28 апреля.

На Гран-при Азербайджана 2018 года зрителей ожидает не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы, которые выступят 27, 28 и 29 апреля соответственно. Вслед за ними эстафету примут мастера электронной танцевальной музыки, которые будут зажигать до самого утра.

Танцы до утра обещают два самых захватывающих музыканта из Швеции - Axwell Λ Ingrosso - в субботу, 28 апреля, которые выйдут на сцену вслед за потрясающей Кристиной Агилерой. Аксель и Себастьян Ингроссо - основатели легендарного коллектива Swedish House Mafia – достигли новых высот после создания дуэта Axwell Λ Ingrosso. Дуэт имеет достаточно большую аудиторию по всему миру и свидетельством их популярности стало номинирование дуэта на премию "Грэмми", включение в чарт DJ Mag Top 100 и признание со стороны чартов Billboard и Beatport.

Знаковые выступления на фестивалях Coachella, V Festival, Electronic Daisy Carnival и недельное шоу на площадке престижного клуба Ushuaia Ibiza говорят о том, что текущий год в творчестве двух музыкантов богат на различные события.

"28 апреля тысячи фанатов "Формулы 1", заряженных адреналином квалификационной сессии Гран-при Азербайджана, смогут насладиться музыкальными композициями невероятного дуэта Axwell Λ Ingrosso. Всемирно известные диджеи продемонстрируют свое мастерство на сцене концертного зала Crystal Hall вслед за мировой поп-дивой Кристиной Агилерой. И всё это включено в цену одного билета, включая гонку, концерт и танцевальную вечеринку до утра. Осталось убедиться, что вы успели приобрести билеты и сможете присоединиться к нам в дни гонки, с 27 по 29 апреля, в Баку!" - сказал глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим.

Обладатели 4-дневных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" получат свободный доступ на все концерты мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы, и все танцевальные вечеринки с участием диджеев - Afrojack, Axwell Λ Ingrosso и Martin Solveig. Обладатели однодневных билетов смогут прийти на выступления артистов только в тот день, который указан на билете.

Любители электронной танцевальной музыки имеют возможность купить однодневные билеты только на вечеринки с диджеями и цена билета в общую фан-зону составит 30 AZN. Цена на билет в самую близкую к сцене фан-зону составит 50 AZN. Танцевальные вечеринки в Crystal Hall будут открыты для посетителей с 23:00 каждого дня. Билеты на афтепати можно будет купить онлайн наwww.iticket.az, у входа в Crystal Hall, а также в кассах города.

Зрители будут обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека Baku City Circuit до концертного зала Crystal Hall.

Обладатели 4-дневных билетов на гоночный уик-энд смогут получить не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях на Приморском бульваре Баку, в автограф-сессиях своих фаворитов и специально организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 26 апреля.

В то время как до бакинского этапа Ф1 остались считаные дни, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам гонки по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на 2018 Гран-при Азербайджана "Формулы 1"!

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